Spazionapoli.it - Mercato Napoli, Manna scatenato: il secondo colpo in lista dopo Marianucci

Leggi su Spazionapoli.it

sulil ds azzurro ha in piano di acquistare un altro difensore, con un nome balzato in testa.Ilsi appresta ad un finale di stagione in cui inseguire il sogno Scudetto. Un obiettivo che queste ultime partite dovranno portare però è anche la qualificazione alle coppe europee, il che obbliga anche ad iniziare sin da ora le riflessione sulle mosse di calcioutili ad “allungare” la rosa a disposizione di Conte.Il mirino sembra puntanto in questa fase iniziale soprattutto sulla difesa: sembra già chiuso il primo, cioè quello perdell’Empoli. Ma tutti sono concordi nell’affermare che arriverà anche un altro centrale in casa azzurra: svelato chi potrebbe essere., Beukema e non solo: i nomi per la difesal’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport”, la scelta delè quella di puntare su Sam Beukema.