Mercato Juventus richiesta choc per il bomber | serviranno quasi 100 milioni di euro! Tutte le cifre e i dettagli

di RedazioneNews24, prezzo fissato per il: lamonstre del Napoli per Victor Osimhen. Gli aggiornamentiPer La Gazzetta dello Sport, è Victor Osimhen il grande sogno del calcioJuve in vista della prossima stagione. Ilnigeriano avrebbe già dato una disponibilità di massima al trasferimento a Torino, dove ritroverebbe Cristiano Giuntoli. Tuttavia, non sarà facile convincere il Napoli a cedere il calciatore in bianconero. Alla luce della clausola valida per l’estero da 75di, il club di De Laurentiis potrebbe chiederneun centinaio ai rivali bianconeri.Leggi sunews24.com