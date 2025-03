Juventusnews24.com - Mercato Juventus, il top club piomba su un big bianconero! Lo scenario che spaventa i tifosi. Tutti gli aggiornamenti

di RedazioneNews24, il top su un big: il Manchester United segue anche Kenan Yildiz

Anche Florian Plettenberg di Sky Sport Germania conferma: il Manchester United starebbe seguendo con grande attenzione Kenan Yildiz. La dirigenza dei Red Devils è alla ricerca di un centrocampista offensivo versatile per la prossima stagione.

Lo United avrebbe messo nel mirino anche il numero 10 della Juve che, soprattutto in caso di mancata qualificazione in Champions League, potrebbe essere il grande sacrificato in casa bianconera. La è avvisata.