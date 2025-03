Formiche.net - Mercato in espansione e alleanze strategiche, i piani di Mbda Italia per il futuro

Leggi su Formiche.net

Il 2024 è stato un anno decisivo per, segnato da importanti successi industriali e da un’che riflette l’accelerazione dei programmi di difesa in un contesto geopolitico mutevole e in continua evoluzione. In occasione dell’ultima conferenza stampa del gruppo, Giovanni Soccodato, managing director di, ha tracciato un bilancio delle attività e delle prospettive future dell’azienda.“Ci muoviamo in un contesto geopolitico che cambia con una rapidità mai vista prima”, ha spiegato Soccodato, sottolineando l’influenza di questi cambiamenti sul settore della missilistica. L’anno passato ha visto ildei sistemi d’arma crescere in modo imprevisto, con il settore missilistico che ha registrato un’sorprendente. Se ildei sistemi d’arma era previsto per un valore di circa 70 miliardi di dollari, a fine 2024 si è attestato su 91 miliardi, triplicando rispetto ai volumi storici del periodo pre-bellico.