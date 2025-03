Lettera43.it - Meloni e la passione per i cosmetici, le uova di Zaia per Trump e altre pillole

, che! Tra un viaggio internazionale e l’altro, Giorgianon dimentica di fare un salto a Cosmoprof. Che poi la premier non ci va mica per quel “compagno” di Gianpaolo Calzolari, il numero uno di BolognaFiere, ma per Renato Ancorotti, il re della cosmesi Made in Italy (e soprattutto del mascara) con il gruppo di famiglia, che è anche parlamentare di Fratelli d’Italia. Con l’occasione si festeggia il senatore, che il 19 marzo ha compiuto 69 anni.Renato Ancorotti (foto Imagoeconomica).Occhio ai PaRenziOrmai si amano: Matteo Renzi non riesce più a fare a meno di David Parenzo, che ha presentato il libro dell’ex presidente del Consiglio a Roma, all’Auditorium Parco della Musica, e nella mattinata di venerdì 21 marzo ha portato Renzi negli studi di La7 a L’aria che tira sempre per promuovere il libro L’influencer.