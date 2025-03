Formiche.net - Meloni alla Camera, la bandiera di Boschi, l’uovo di Mollicone. Queste le avete viste?

Leggi su Formiche.net

Giorni di tensioni tra maggioranza e opposizione. Dal Senato prima e dpoi le parole di Giorgiain previsione del Consiglio europeo hanno acceso il dibattito con le opposizioni.ha sostenuto, durante il dibattito, di non condividere l’idea di Europa di Ventotene, scatenando così reazioni anche accese da parte dei gruppi parlamentari ma anche a Strasburgo.Qualche giorno prima era stata la piazza romana a far sentire la sua voce pro Europa, con i volti delle stesse opposizioni a popolare Piazza del Popolo a Roma, come Maria Elenaed Elly Schlein, entrambe avvolte deuropea. Un passaggio in parlamento, poi, per John Elkann e Mario Draghi (separatamente), mentre Antonio Tajani salutava da Quebec city dopo aver partecipato al G7 canadese.