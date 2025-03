.com - MEG festeggia 30 anni di carriera con l’EP Maria e un tour nei club

Perre trent’dila cantautrice e produttrice MEG pubblicae annuncia ilneiPerre trent’diall’insegna della sperimentazione e della libertà creativa, la multiforme cantautrice e produttrice MEG condivide, disponibile in digitale da oggi 21 marzo e in vinile dal 4 aprile, via Asian Fake. Il brano, da oggi in radio, declinato nelle tre versioni, nasce da una riflessione profonda sulla propria identità e sulla continua ricerca di sè. Queste tracce ci raccontano delle diverse anime di MEG: quella più dancefloor ed elettronica e quella più intimista ed emozionale, che affondano le proprie radici nella cultura musicale in cui MEG si è formata, cioè quella del remix.Così come non esiste mai una sola versione di uno stesso brano, MEG ci ricorda di come non siamo creature monolitiche, bensì anime complesse e in costante evoluzione, alla ricerca di nuove versioni di noi stess? in un viaggio circolare in cui ogni fine coincide con un nuovo inizio.