Ilrestodelcarlino.it - Medolla vola in semifinale. Rigori fatali per il Polinago

AMICI DI STEFANO05 AMICI DI STEFANO: Marinelli, Cristofori, Tosi, Cinti, Vagni (53’ Granata), Gherlinzoni Alex I, Gherlinzoni Alex II, Marabini (33’ Siciliano), Marchesini (61’ Zona), Andreotti, Tuffanelli. A disp.: Cirelli, Boselli, Beghelli, Borsetti, Giglioli. All.: Casotti: Neri, Pastorelli, Leozappa (81’ Abusgolu), Hoxha (72’ Roccato), Sentieri, Guilouzi, Bugneac (89’ Fontana), Balestrazzi, Boccher, Franco (81’ Guandalini), Adusa (77’ Salvioli). A disp.: Guzzinati, Perondi, Atti, Raimondi. All.: Semeraro Arbitro: Festa di Faenza Reti: 19’ e 52’ Adusa, 27’ Franco, 63’ Pastorelli, 91’ Salvioli Note: ammoniti Balestrazzi, Sentieri La corazzata(se vince domenica è in Promozione) non si ferma e conquista anche ladella Coppa di Prima, mentre i quarti sonoal, che fa 0-0 a Reggio con la Falk ma esce ai(5-3).