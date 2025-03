Lapresse.it - Medioriente: media, ospedale demolito da Idf unico a Gaza per cure oncologiche

Milano, 21 mar. (LaPresse) – Il Turkish Friendship Hospital for Cancer Patients nel centro di, fatto esplodere dall’esercito israeliano, che lo considerava in disuso e “un’infrastruttura terroristica”, era l’nella Striscia a fornire. Lo riporta Al Jazeera. La struttura era già stata gravemente danneggiata dagli attacchi aerei israeliani nell’ottobre 2023 ma oggi è stata completamente demolita. L’è situato nel corridoio Netzarim, vicino a Salah al-Din Road, area su cui Israele ha detto di voler mantenere il controllo dopo averla utilizzata per l’offensiva militare dopo il 7 ottobre 2023. In passato la struttura fornivacontro il cancro a 10.000 pazienti all’anno.