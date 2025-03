Ilgiorno.it - Mediglia, è sciopero: "Per la Maimeri rischio chiusura"

Leggi su Ilgiorno.it

"C’è ilche la produzione venga trasferita. Si parla dell’Inghilterra. La sede dichiuderebbe dunque i battenti". Preoccupati per il loro futuro, protestano i lavoratori della, storica azienda di tempere e acquerelli per le Belle Arti, che da oltre 10 anni fa parte della galassia Fila (Fabbrica italiana lapis e affini). Da tempo lafa registrare perdite economiche importanti e il trasferimento delle lavorazioni in altri stabilimenti di Fila, in Italia o all’estero, è una delle opzioni sul tavolo, per cercare di garantire la sopravvivenza del marchio. Con la dismissione del sito diperderebbero il posto circa 30 lavoratori (si tratta degli addetti alla produzione); un numero che potrebbe salire, qualora non si trovassero soluzioni per ricollocare amministrativi e commerciali.