Medici di base la svolta | bando per la caccia a 252 professionisti Entro pochi giorni

Bologna, 21 marzo 2025 – Via ai bandi per reperire i 252di famiglia che mancano nel Bolognese (112 solo in città). Lo annuncia il direttore sanitario dell’Ausl, Michele Meschi. Accadrà nel giro divisto che tali figure sono fondamentali al fine di costituire le Aft, le Aggregazioni funzionali territoriali, di fatto un pool diche dovranno garantire l’assistenza ai cittadini, settesu sette e che, come annunciato dall’assessore regionale alla Salute, Massimo Fabi, partirannola fine di aprile. Tra Bologna e provincia saranno 32, composte da circa 17e ogni Aft avrà in carico, più o meno, 25.600 pazienti. Una vera e propria rivoluzione dellana territoriale diche darà vita “a un nuovo modello soprattutto per quanto riguarda il tema dei malati cronici, diabetici, con scompenso cardiaco, patologie renali che vede specialisti ospedalieri e territoriali, con idi famiglia e quelli dell’ex continuità assistenziale (guardie mediche, ndr) collaborare insieme per fare in modo che il paziente non sia più sballottato da uno specialista all’altro, da un posto all’altro”.