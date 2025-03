Ilrestodelcarlino.it - Medici di base anche nel weekend

Forlì, 21 marzo 2025 – Il medico di famiglia si rinnova: al via un nuovo modello di assistenza primaria.Forlì-Cesena si prepara a un’importante riorganizzazione dei servizi, con l’introduzione, entro fine aprile, delle Aggregazioni Funzionali Territoriali (Aft), che cambieranno il modo in cui i cittadini accedono alle prestazioni ambulatoriali. “Il territorio – spiega Francesco Sintoni, direttore del distretto e del presidio ospedaliero – verrà suddiviso in Aft didi, vere e proprie unità operative, che dovranno fornire assistenza sette giorni su sette, dalle 8 alle 20 nei festivi e prefestivi. Le modalità specifiche per l’organizzazione devono ancora essere definite in un atto d’indirizzo dalla Regione. Ad oggi, la carenza di operatori è particolarmente sentita nelle aree collinari e montuose: le aziende sanitarie non possono decidere la zona di apertura degli ambulatori, ma con l’arrivo degli Aft ci saranno indicazioni precise”.