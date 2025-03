Oasport.it - Medagliere Mondiali atletica indoor 2025: Italia al comando dopo la prima giornata!

Leggi su Oasport.it

dileggera si disputano a Nanchino (Cina) dal 21 al 23 marzo: la rassegna iridata al coperto regalerà tre giorni di grande spettacolo, sarà il secondo e ultimo appuntamento internazionale di un mese di fuoco incominciato un paio di settimane fa con gli Europeiad Apeldoorn. Verranno messi in palio 26 titoli (13 per sesso), per un totale di 78 allori da distribuire durante il lungo fine settimana in terra asiatica.L’ha tutte le carte in regola per essere grande protagonistaessersi distinta in campo continentale. A guidare la nostra Nazionale saranno in particolar modo Andy Diaz (salto triplo, fresco di trionfo agli Europei), Zaynab Dosso (60 metri, oro ad Apeldoorn e bronzo mondiale in carica), Mattia Furlani (salto in lungo, argento dodici mesi fa fa).