Dilei.it - Maxima d’Olanda in viaggio di Stato in Kenya, i look eleganti e originali

Leggi su Dilei.it

è stata protagonista di uno spettacolarein, tra eventi ufficiali e momenti bucolici insieme al marito, Re Guglielmo Alessandro. Tre giorni intensi per i due Sovrani, ma anche per chi ammira lo stile della Regina, che anche stavolta non si è smentita sfoggiando unpiù bello dell’altro.Ilall’arrivo è un omaggio a NairobiLunedì sera il Re e la Regina sono atterrati all’aeroporto internazionale Jomotta di Nairobi, in. E questo primo momento deldidella coppia Reale ha già dato molte soddisfazioni.Fonte: IPAal suo arrivo a NairobiPer l’occasione la Reginaha indossato una creazione vintage della stilista keniota Anna Trzebinski, un cappotto nero lungo fin sotto al ginocchio con cuciture rosse e nappe con piume a chiusura.