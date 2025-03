Amica.it - Maxima d’Olanda: i look della regina in Kenya

Leggi su Amica.it

Re Willem-Alexander ed’Olanda sono atterrati a Nairobi per la loro visita di Stato la sera del 18 marzo. In questa occasione, laha indossato il megliosua moda anche in.Per il suo arrivo in aeroporto, la sovrana ha scelto cappottodesigner Anna Trzebinski, pantaloni palazzo, T-shirt, zeppe e maxi orecchini pendenti di Miccy’s. Per il primo giorno di visita di Stato,d’Olanda ha indossato un cape dress di Natan decorato con piume e un cappello a falda larga coordinato. Invece per la cena di gala, la sovrana ha optato per un completo blu e oro di Claes Iversen abbinato a una tiara di diamanti e zaffiri. Nel video di Amica.it, si scoprono anche idel secondo e terzo giorno. GUARDA LE FOTOLe patate did’Olanda, gli “orridi” spaghetti di Meghan e le altre foto royalsettimana Amica ©RIPRODUZIONE RISERVATAd’Olanda: iinAmica.