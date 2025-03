Impresaitaliana.net - Maxi confisca da 300 milioni di euro ad imprenditore campano

Laha riguardato il patrimonio di unvicino a clan che operava in Emilia RomagnaRiciclaggio e fittizia intestazione di beni. Questo alla base del provvedimento didel patrimonio mobiliare ed immobiliare di undel valore di oltre 294di.Il provvedimento trae origine da indagini condotte dai Nuclei di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli e Bologna, in collaborazione con il Servizio Centrale Investigazione Criminalità Organizzata.Stando alle indagini dei finanzieri, corroborate dalle dichiarazioni di cinque collaboratori di giustizia, è emerso che l’avrebbe agito in sinergia con esponenti di spicco di diversi clan camorristici napoletani in diversi settori commerciali, soprattutto in investimenti immobiliari, ed in varie regioni d’Italia, in particolare in Emilia Romagna, Campania, Lazio, Sardegna e Molise.