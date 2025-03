Fanpage.it - Max Giusti: “Mi sono rotto le palle di chi di lamenta del politicamente corretto. Vuoi far ridere offendendo? Sei un cog**one”

Leggi su Fanpage.it

Il comico ha parlato in modo molto netto al BSMT di un tema molto delicato in questo momento storico: "Non è vero che c'è il, è cambiata la società".