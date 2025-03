Amica.it - Max Giusti è il protagonista di "Dicono di te", commedia in prima visione su Rai 2 stasera in tv: la trama e il cast con tanti volti noti

Leggi su Amica.it

Cosa fareste se, all’improvvisto, scopriste cosa gli altri pensano davvero di voi? Ce lo raccontadi te. Ovvero ladivertente, diretta da Umberto Carteni, che va in onda inassolutain tv alle 21.20 su Rai 2. E in contemporanea streaming, come sempre, anche su RaiPlay.della pellicola è Max, il comico che qui è autore anche della sceneggiatura insieme a Igor Artibani e Giuliano Rinaldi. Accanto a lui undimoltodel nostro cinema. Da Paolo Calabresi a Ilaria Spada. Da Pupo a Gabriele Corsi, passando per Simona Marchini e la partecipazione straordinaria di Mauro Coruzzi (Platinette), nei panni di Evaristo.Maxè ildi “di te”, divertenteinassoluta su Rai 2in tv: ecco tutto quello che c’è da sapere (foto Ansa)Ladi “di te”Giancarlo (Max) ha 50 anni ed è un autore tv di successo.