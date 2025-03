Notizieaudaci.it - Mattia e Daniele Boer travolti e uccisi da una valanga durante la vacanza in Svezia, salvo il fratello

Due italiani sono mortida unainnel pomeriggio di giovedì 20 marzo. Le vittime sono due fratelli originari di Luserna San Giovanni (Torino), in Val Pellice., 45 e 50 anni morti, stavano trascorrendo unain elisky quando, intorno alle 16:00, quando si è verificato l’incidente a Kårsavagge, al confine con la Norvegia. Si trovavano nei pressi dell’elicottero, fermo, insieme ad altre cinque persone. Con loro c’era un altro, Simone, che è riuscito a salvarsi. L’incidente si è verificato a Kårsavagge, lutto a Luserna San Giovanni Il gruppo era guidato da una guida alpina certificata a livello internazionale. “La guida alpina e due sciatori sono stati trascinati da una. I due italiani sono rimasti sepolti sotto la neve, mentre la guida è rimasta in superficie”, dichiara l’agenzia turistica Niehku Mountain Villas in un comunicato, riportato da media svedesi.