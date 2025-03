Matteo Salvini al telefono con J D Vance | Presto un viaggio a Washington

Leggi su Open.online

Una telefonata breve, ma non brevissima. Quindici minuti in cui il vicepremier e ministro dei Trasportisi è confrontato con il vicepresidente degli Stati Uniti J.D.. L’obiettivo è principalmente uno: organizzare unche porti il leader del carroccio acon imprenditori e investitori. Sottinteso: meglio se prima della premier, Giorgia Meloni. La nota della Lega che conferma la notizia dice che l’obiettivo della missione sarà «rafforzare la partnership tra Roma e».avrebbe parlato adelle «eccellenze italiane nel campo delle infrastrutture stradali e ferroviarie» e «riconosciuto l’eccellenza americana nel campo della connessione satellitare». Intantoè già invitato in Italia. Se non prima, certamente per le Olimpiadi Milano-Cortina 2026.