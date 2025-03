Agi.it - Mattarella: "La mafia può essere sconfitta, dipende da noi". Meloni: "L'Italia si inchina davanti al sacrificio delle vittime"

AGI - "Lapuòvinta.da noi: tanti luminosi esempi ce lo confermano." Con queste parole il Presidente della Repubblica, Sergio, rinnova il suo impegno in occasione della Giornata nazionale della memoria e dell'impegno in ricordomafie, istituita grazie all'opera di Libera e di altre associazioni, che da trent'anni promuovono una mobilitazione civile contro la criminalità organizzata. "Ogni ambito è stato colpito da questo flagello: servitori della Repubblica, donne e uomini che si battevano per migliorare la società, imprenditori e cittadini che hanno respinto il ricatto del crimine, persone semplici finite sotto il tiro degli assassini", ha ricordato il Capo dello Stato. "I loro nomi sono parte della nostra memoria collettiva, ed è nei loro confronti che si rinnova, anzitutto, l'impegno a combattere le mafie, a partire dalle Istituzioni fino ai luoghi della vita quotidiana, superando rassegnazione e indifferenza, alleate dei violenti e dei sopraffattori".