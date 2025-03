Quotidiano.net - "Materia e sostenibilità. Un mix tra vuoti e pieni la mia magia creativa"

di Giulia Cangini Tutto cominciò da un portauovo. Ilaria Bianchi era una bambina e fu stregata da quel piccolo oggetto domestico di uso comune: un portauovo alla coque. Cominciò così la sua passione per le forme e per ili. Oggi Ilaria ha 35 anni e uno studio a Milano. È una designer affermata. Le sue creazioni sono state esposte al Victoria & Albert Museum, alla Triennale di Milano, allo Stockholm Design Fair. Ha ottenuto il WallPaper Design Award nel 2018 e nel 2019 è stata selezionata da AD Italia come una delle ’designer del futuro’. Oggi insegna al Naba, allo IED e al Central Saint Martins di Londra. Com’è nata la sua passione per gli oggetti? "Da una suggestione di bambina, il portauovo mi appariva un oggetto tanto funzionale quanto fatato. Ne collezionai a decine e da allora non ho più smesso di percepire il fascino e le potenzialità di forme eli".