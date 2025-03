Masters 1000 Miami | Musetti batte Halys Cinà si inchina a Dimitrov

Leggi su Sportface.it

Lorenzoc’è. Il numero 16 del mondo esce vincente con personalità e carattere dalla sfida di secondo turno deldicon Quentin. 3-6 7-6(4) 7-5 il punteggio in favore del carrarino, che piega la resistenza del francese numero 57 del mondo che nell’ultimo mese ha messo in campo un tennis di valore molto più alto rispetto alla sua classifica. Cemento rapido che non si addice particolarmente alle caratteristiche di gioco di, troppo difensivo dal lato del rovescio nel primo set. Partita punto a punti nei due parziali successivi durante i quali l’azzurro è stato più cinico nei momenti decisivi. Prosegue il torneo del numero 2 d’Italia, l’anno scorso arrivato fino agli ottavi di finale in Florida, che al terzo turno affronterà per la settima volta in carriera Felix Auger-Aliassime.