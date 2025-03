Davidemaggio.it - Massimo Ceccherini alla prima di Ne Vedremo delle Belle

Leggi su Davidemaggio.it

A Ne, il nuovo show talent di Carlo Conti in onda da domani, non mancheranno gli ospiti. Nel corso del primo appuntamento, le dieci showgirl in gara e in cerca di ‘nuova gloria’ dovranno infatti confrontarsi anche con l’attore toscano, chiamato ad inaugurare il nuovo programma del sabato sera di Rai 1.Conti sul meccanismosfide dirette tre le 10 protagonisteE’ un programma completamente nuovo, tutto italiano, che abbiamo creato io e il gruppo di lavoro. Consfide, perché sono in dieci. Si sono preparate tutta la settimana su cinque prove: il canto, il ballo, il musical, l’intervista (e le sfide a sorpresa, ndDM). Avete visto le foto di, che sarà il primo ospite.ha dichiarato Carlo Conti ieri a La Vita in Diretta.