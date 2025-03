Ilveggente.it - Marquez contro Rossi, annuncio arrivato: l’incubo è dietro l’angolo

Leggi su Ilveggente.it

e non è un bell’per il pilota italiano èLa loro rivalità in pista per molti anni ha fatto la storia di questo sport. Adesso uno non corre più, l’altro invece ha iniziato alla grande il 2025 con due vittorie nelle prime due gare del mondiale.(Lapresse) – Ilveggente.itValentinoda un lato e Marcdall’altro. Caratteri opposti, gente totalmente agli antipodi, uniti solamente da una cosa: l’essere forti in sella ad una moto. Sì, perché può piacere o meno, ma lo spagnolo ha dimostrato e continua a farlo di essere uno dei grandi di questo sport. E forse nemmeno lui si aspettava di iniziare questa annata in così, con due vittorie e due “doppiette” con il fratello Alex.