Marin verso il PSG, la Roma punta il sostituto: occhi su Mastrangelo

Pausa per le Nazionali fa spesso rima con voci di mercato, quel breve periodo in cui i campionati in stand-by permettono di spezzare il ritmo frenetico della stagione e volgere lo sguardoaltri temi. In chiavetale argomento ruota chiaramente attorno a quello che sarà il nuovo allenatore, con la capitale divisa su Gasperini, primo nome contattato da Ghisolfi per sondare il terreno. Qualche giocatore nel mirino però c’è, e qualcosa verrà fatto in porta, vista la probabile partenza di Renato.Il 18enne brasiliano costituisce un ottimo prospetto, ma le trattative per il rinnovo di contratto si sono arenate già con la fine del 2024, e il PSG ne ha subito approfittato. Al termine della stagione dovrebbe concretizzarsi il suo passaggio in Francia, uno smacco per unache contava di farlo crescere ancora in ottica prima squadra.