Mariam Shengelia, chi è la cantante in gara all'Eurovision 2025 per la Georgia

rappresenterà laSong Contest. Finalista di Ballando con le stelle e protagonista della versione nazionale di X Factor, dove si è spinta fino alla semifinale, la 22enne cresciuta a Tbilisi debutterà sul palco di Basilea con il singolo Freedom, brano composto da Keti Gabisiani con testo di Buka Kartozia. La sua partecipazione tuttavia ha sollevato polemiche soprattutto in Ucraina per via del suo sostegno al partito filorusso Sognono, vincitore delle elezioni di ottobre 2024, tanto da aver partecipato a diversi concerti di propaganda già dal 2023. «Voglio ricordare che il mio messaggio principale è la pace», ha però risposto alla stampa locale. Parole cui hanno fatto eco alcuni post sui social in cui ha espresso il suo sostegno a Kyiv, suonando anche l’inno nazionale assieme a quellono.