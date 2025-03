Liberoquotidiano.it - Maria Teresa Ruta, truffa choc: "Talpa nella compagnia di assicurazione", quanti soldi le hanno fregato

Quando c'è dare e intascarsisenza colpo ferire, i malviventi non guardano in faccia a nessuno: sesso, età, fama o anonimato. E cosìrete dei delinquenti capita anche di veder finire vittime eccellenti come. La celebre ex conduttrice della Domenica Sportiva, oggi opinionista televisiva in vari salotti pomeridiani nonché ex concorrente del Grande Fratello, ha ammesso di essere stata letteralmente derubata da una fintaassicurativa. Una disavventura in cui ha perso 400 euro, non proprio noccioline, e che l'ha convinta di una verità scomoda: all'interno delle compagnie ci sarebbero dei complici, delle gole profonde in combutta con i criminali pronte a fornire assistenza e dati dei soggetti a colpire. "Dopo aver acquistato un'auto per mio figlio - ha spiegato al Mattino la, ex moglie del celebre giornalista Amedeo Goria da cui ha avuto due figli, Guenda e Gian Amedeo -, stavo procedendo ad assicurarla attraverso la piattaforma online di una notapresso la quale io e mio marito abbiamo già stipulato diversi contratti.