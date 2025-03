Maria Grazia Minio | Venite a scoprire il neo-stilnovismo siciliano

Leggi su Funweek.it

La Sicilia vuol tornare a dire la sua in campo culturale e artistico, “incontrando gente” e “facendo cose”: è questo l’esempio di una bella mostra personale, dedicata alle donne, dell’artista Carmelo Fabio D’Antoni, organizzata presso la Villa delle Arti – Contea del Caravaggio di San Giovanni La Punta (Ct)L’arte come un ponte tra passato e presente è un linguaggio senza tempo, capace di catturare l’essenza dell’essere umano e restituirla in forme di straordinaria bellezza. È questo il concetto a cui si è ispirato l’artista Carmelo Fabio D’Antoni per la sua personale dal titolo: ‘Le donne nella visione di Carmelo Fabio D’Antoni – Mostra Omaggio alla donna’. Una visione senza tempo tra sacro e profano, in esposizione fino al 21 maggio 2025 presso il prestigioso contesto della Villa delle Arti – Contea del Caravaggio, alla via Rimini n.