Maria De Filippi spariglia le carte affidandosi a due veterani e una new entry 

Cambio della guardia ad Amici 24. Il Serale è ai blocchi di partenza – la prima puntata andrà in onda domani, sabato 22 marzo 2025 in prima serata su Canale 5 – e vengono annunciati i nuovi giudici. Sono tre e in un solo caso si tratta di un ritorno. Negli altri due, invece, si è di fronte a un debutto, sebbene entrambi siano volti cari al talent show. Amadeus, gaffe esilarante a “Chissà chi è”: scambia Carmen Di Pietro per Carmen Russo X Leggi anche › “Amici 24”, la foto di gruppo degli allievi del Serale.