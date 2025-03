Biccy.it - Maria De Filippi e il colpo di scena al serale: anticipazioni di Amici

Come da regolamento, nella prima puntata deldi24 ci sono state due eliminazioni (qui per leggere ledettagliate). Durante la registrazione c’è stata una svolta inaspettata dopo l’uscita della prima alunna,Deinfatti ha firmato il primodidi questo.La proposta fatta daDe(spoiler).Asia De Figlio è stata eliminata alla fine della prima manche, ma potrebbe non uscire del tutto dalla scuolana. Dopo aver salutato compagni e professori, la ragazza si è rivolta alla conduttrice per ringraziarla, ma lei le ha fatto una proposta che quasi sicuramente verrà accettata.Deha detto alla ballerina che se vorrà – e la direzione artistica darà l’ok – potrà danzare nelle vesti di professionista. Che gli ex alunni diventino professionisti non è una cosa nuova, è successo a Giuseppe Giofrè, Leon Cino e anche ad Elena D’Amario, ma per Asia il discorso è diverso, visto che potrebbe diventare una professionista già dalla puntata successiva alla sua eliminazione.