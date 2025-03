Lanazione.it - Marco Masini celebra 35 anni di carriera: "Forse Fedez tornerà sul palco con me per Bella stronza"

Firenze, 21 marzo 2025 –tornano sulinsieme per cantare ‘’? Il cantautore toscano, che35di(e 60di età) con un tour in partenza a luglio 2025, risponde così a chi glielo chiede: "Non escludo che ci saràa cantarla con me, come io andrò da lui a cantarla. E non escludo che dopo le prove dello spettacolo mi venga voglia di chiamare qualcun altro. Vedremo". Il nuovo tour diattraverserà l’Italia fino dicembre e il 25 ottobre 2025 farà tappa al Nelson Mandela Forum di Firenze. L'esperienza sanremese ha lasciato un segno profondo nel cantautore: "L’incontro conè stato bellissimo, un incontro empatico, fatto di emozioni. Per me è stata una gratificazione sapere che un ragazzo giovane come Federico, e tanti altri ventenni, si sentano rappresentati da una canzone scritta trent’fa.