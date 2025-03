Lapresse.it - Marche, la Regione aderisce alla carta Missione UE per l’adattamento ai cambiamenti climatici

Laha aderitoUE adattamento ai”. La Comeuropea ha incoraggiato laa diventare firmataria della, grazie all’impegno, sia a livello europeo che regionale, dell’assessorato all’ambiente guidato da Stefano Aguzzi. Un’intensa attività che ha portato all’approvazione del Piano regionale di adattamento al cambiamento climatico.La firma“La firma della– ha commentato l’assessore Aguzzi – è un ulteriore passo per supportare gli sforzi che lasta facendo per costruire la resilienza contro gli impatti dei”.Il programma di ricerca e innovazione dell’Unione Europea “Orizzonte Europa” (Horizon Europe) ha introdotto le Missioni, che sono un nuovo modo per portare soluzioni concrete ad alcune delle più grandi sfide del pianeta.