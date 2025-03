Lapresse.it - Marche, intitolato a Maria Montessori il quarto piano del Palazzo del Consiglio

Ildidelleè stato. Alla cerimonia, che ha previsto anche la scopertura di una targa a ricordo della figura e dell’opera educativa della pedagogista, hanno preso parte il Presidente delregionale, Dino Latini, il Vicepresidente Maurizio Mangialardi, la consigliera regionale, Manuela Bora, ilDirettore responsabile della Collana dei Quaderni delregionale, Giancarlo Galeazzi, la sindaca di Chiaravalle, Cristina Amicucci. “Questo gesto simbolico non è solo un tributo a una delle figure più grandi della nostra storia – ha evidenziato il presidente Latini – ma anche un riconoscimento della sua capacità di guardare al futuro, una lezione di apertura e innovazione che ci guida ancora oggi. La sua visione pedagogica ha attraversato i confini del tempo e dello spazio illuminando il cammino di milioni di bambini in tutto il mondo, trasformando l’educazione in un atto di libertà, dignità e rispetto per la crescita umana”.