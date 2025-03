Ilnapolista.it - Marcella Bella sull’inno del Bayern ispirato a “Montagne verdi”: «Mi è venuta la pelle d’oca»

Il Monaco festeggia quest'anno il 125esimo anniversario dalla sua fondazione, risalente al 27 febbraio 1900. Tra le varie iniziative celebrative, i tifosi bavaresi hanno scritto un nuovo inno del club, ispirandosi a «Montagne verdi». Il Corriere della Sera ne ha parlato con la sua interprete, Marcella Bella. «Sanremo 1972, l'unica dei giovani ad arrivare in finale. Ero una sconosciuta, il giorno dopo la cantavano tutti. Domenico Modugno mi fece tanti complimenti». Il Monaco l'ha presa come nuovo inno. «Mi è venuta la pelle d'oca a vedere tutta quella gente intonare la mia canzone in tedesco. Sono fiera che sia stata scelta da una grandissima squadra. Dopo più di 50 anni ha trovato nuova vita».