Lapresse.it - Manola Mascia morta a Cagliari, trovato un corpo in mare: forse è del fidanzato Paolo Durzu

Un cadavere è statoneldi Cala Fighera a. Nella stessa zona mercoledì era stato, in acqua, ildella 29enne. Potrebbe trattarsi deldelscomparso, il 32enne.Il ritrovamento deldiIl cadavere della giovane è stato scoperto mercoledì nelle acque di Cala Fighera, ai piedi della Sella del Diavolo. Accanto a lei, un borsello contenente i documenti e il cellulare del compagno. Le operazioni di ricerca erano riprese all’alba, con vigili del fuoco, unità cinofile e droni impegnati a setacciare la zona via terra, mentre una motovedetta della Guardia Costiera ha perlustrato il tratto di.Oggi l’autopsiaAl momento, però, dell’uomo nessuna traccia. Gli inquirenti della Squadra Mobile, guidati da Davide Carboni, stanno ricostruendo le ultime ore della coppia per comprendere cosa li abbia portati in un punto così impervio e pericoloso.