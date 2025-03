Lapresse.it - Manola Mascia morta a Cagliari, il recupero di un corpo a Cala Fighera: potrebbe essere Paolo Durzu

Il mare agitato sta complicando ildelindividuato questa mattina, venerdì, nelle acque di, a circa 15 metri dal punto in cui, mercoledì, era stata trovata senza vita la 29enne. L’operazione, avviata poco prima delle 10 dai vigili del fuoco e dalla guardia costiera, è resa difficile dalle onde alte oltre due metri che si infrangono contro la costa. Si presume che il cadavere appartenga a, 33 anni, fidanzato della giovane. Per evitare che la corrente lo trascini via, è stato assicurato con delle funi a terra dai soccorritori. “L’intervento via mare è impossibile a causa delle condizioni proibitive – ha spiegato il comandante della guardia costiera di, Giovanni Stella – ilè incastrato tra gli scogli e i vigili del fuoco stanno lavorando per il”.