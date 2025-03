Liberoquotidiano.it - Manifestazione pro-Ue, altro scandalo: ecco a chi è stato pagato il soggiorno (con soldi pubblici)

I vip rossi pro Europa intervenuti alladi sabato scorso a Roma, erano talmente convinti dell'importanza di partecipare che non si sarebbero nemmeno pagati il biglietto del treno e la stanza d'albergo. Ci ha pensato il Comune di Roma. Tra le tante spese sostenute dal Campidoglio questa è quella che colpisce di più. Per carità, si tratta di “appena” 1.822,37 euro, ma la spesa è indicativa dell'ipocrisia circolata attorno alla piazza pensata da Michele Serra, spinta da Repubblica. e pagata dai cittadini romani. Ipocrisia, sì. Perché in piazza a manifestare per l'Europa o per quello che si vuole ci si va a spese proprie e non della collettività. E invece la realtà che giorno dopo giorno sta emergendo è assai diversa. Come tutte le amministrazioni pubbliche, anche quella di Roma Capitale deve rendicontare tutto.