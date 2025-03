Juventusnews24.com - Mancini Juve (Tuttosport), trovato l’accordo con l’ex ct della Nazionale! Tutti i dettagli e quando può subentrare

di RedazionentusNews24),concommissario tecnicoitaliana!potrebbeArrivano aggiornamenti molto importanti per quanto riguarda il possibile futuropanchina, con la posizione di Thiago Motta che si è fatta via via più in bilico dopo gli ultimi risultati negativi.Secondo quanto riportato dain caso di cambio il primo nome sarebbe quello di Roberto: conctsarebbe già statoun accordo per un biennale e la possibilità di guidare i bianconeri anche per la prossima stagione. La soluzione ora è congelata per vedere come reagirà la squadra.Leggi suntusnews24.com