Mancano fra città e comprensorio 59 unità su 175

A seguito del potenziamento dell’assistenza primaria e dell’istituzione di un’unica figura di riferimento, l’Ausl Romagna ha pubblicato un documento preliminare per la creazione delle graduatorie finalizzate all’assunzione di nuovi medici. Questi professionisti prenderanno servizio in Aft, Cau, case di com, assistenza domiciliare e varie strutture del distretto. Il prospetto, pubblicato sul sito dell’Ausl, fornisce un riepilogo della situazione accorpando medici di base e guardie mediche. A Forlì il fabbisogno di personale sanitario è di 111 operatori e si registra una carenza di 37. Nel bacino di Bertinoro e Forlimpopoli la richiesta è di 23 dottori, di cui 7all’appello, mentre a Meldola ne servirebbero 2 per completare l’organico di 9. Nei comuni dell’alto Bidente (Civitella, Galeata e Santa Sofia) la necessità è di 10 medici di cui 4 vacanti così come in val Montone (Castrocaro, Dovadola, Rocca San Casciano e portico).