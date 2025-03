Ilgiorno.it - Maltrattamenti e botte ad anziano con l’Alzheimer: denunciata badante. I figli avevano installato in casa delle telecamere

Cantù (Como) – Una donna di 65 anni, originaria della Repubblica dominicana, ma residente a Milano, è stataperché ritenuta responsabile dinei confronti di un ultraottantenne, gravemente malato. E' accaduto a Cantù, in provincia di Como. L'indagine, condotta dai carabinieri della stazione di Cantù, è scattata dopo una denuncia presentata daidell'uomo, affetto dalla sindrome di Alzheimer. La donna era stata assunta comeproprio per accudire l', non più autosufficiente; per precauzione, però, erano state installatenell'appartamento, che hanno permesso di accertare che invece di prendersi cura del paziente, lalo maltrattava e lo picchiava. Le indagini dei carabinieri, condotte anche attraverso l'analisiimmagini riprese dal sistema di videosorveglianza, hanno confermato le accuse e la donna è stata licenziata e