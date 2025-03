Ilrestodelcarlino.it - Maltempo in Emilia Romagna, il meteorologo: “Piogge per tutto il weekend. Fiumi da monitorare”

Bologna, 21 marzo 2023 – Dopo una settimana di tregua, una nuova raffica di perturbazioni punta l’. Lo conferma Pierluigi Randi presidente dell’Ampro (Associazione meteo professionisti). Nuova ondata diin: temporali in arrivo, ecco dove Dobbiamo preoccuparci come una settimana fa? "Allo stato attuale, almeno per quanto riguarda il, attendiamo precipitazioni da deboli a moderate che ci inducono sicuramente alla prudenza. Ma non siamo ai livelli di preoccupazione della scorsa settimana”. Si tratta però della stessa perturbazione che ha creato notevoli difficoltà in Spagna. "Contano però molto le traiettorie e il collocamento dei minimi depressionari e allo stato attuale per l’centro-orientale e lanon sono attesi eventi estremi diffusi”.