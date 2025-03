Firenzetoday.it - Maltempo, Giani firma l’ordinanza per lo smaltimento dei rifiuti alluvionali: “Necessario per tutela ambientale”

Leggi su Firenzetoday.it

prodotti dalle inondazioni saranno assimilabili aiurbani per accelerare lo. È quanto previsto dalta dal presidente della Regione Toscana Eugenioin modo da gestire, anche in deroga alle normali disposizioni in materia, iche si sono.