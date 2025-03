Liberoquotidiano.it - Maltempo a Madrid: la portata del fiume Manzanarre aumentata di 15 volte

La tempesta Martinho sta continuando a colpire la Spagna e la capitale. A preoccupare è in particolare la situazione delche è in allerta rossa e la cuidi ben 15a causa delle forti piogge e del disgelo che sta interessando la Sierra de Guadarrama, la catena montuosa vicina alla capitale. A essere attenzionata è in particolare l'area in cui ilnon è canalizzato, tra il Puente de los Franceses e Mingorrubio. Per precauzione è stato chiuso un tratto della M30 che attraversa la zona. I servizi di emergenza dihanno affermato che attualmente la situazione delè stabile ma hanno invitato a non effettuare spostamenti non necessari.