Juventusnews24.com - Maifredi non vuole essere accostato a Thiago Motta: «Io sono andato per fare questo, ma ho commesso un errore. Alla Juve non c’è quell’opportunità»

Maifredi non vuole essere accostato a Thiago Motta, ex allenatore della Juventus, ha parlato della sua esperienza in bianconero: nell'occasione ci ha tenuto a scostarsi da Thiago Motta. Intercettato dai microfoni di TMW Radio, l'ex allenatore della Juventus ha parlato della sua esperienza in bianconero. Ecco le sue parole che lo scostano dall'allenatore italo-brasiliano.

PAROLE – «Io come Thiago Motta? Non ha nulla a che vedere. Io sono andato per cambiare modo di pensare calcio in una società che ha vinto tanto con una maniera diversa. Io dovevo partire con il gioco ma ho fatto uno sbaglio enorme, io l'ho fatto, pensavo che la Juve potesse darmi un anno di transizione ma alla Juve questa opportunità non c'è».