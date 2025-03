Inter-news.it - Magull si congeda dalla Germania: «Lascio con orgoglio e gratitudine!»

Lina, calciatrice dell’Inter Women, ha annunciato il suo addio alla Nazionale tedesca: da parte della giocatrice nerazzurra parole di riconoscenza per quanto vissuto con la.IL SALUTO – Linaha commentato, a margine del comunicato pubblicato dal sito ufficiale della Nazionale tedesca, la notizia del suo addio alla. La calciatrice dell’Inter Women ha spiegato i motivi che l’hanno spinta ad assumere una decisione tanto sofferta ma consapevole: «Dirlo è incredibilmente difficile per me: è dire addio a un capitolo che ha plasmato la mia vita in così tanti modi, pieno di alti e sfide intense, ma anche momenti indimenticabili e magici. Ora è per me giunto il momento di lasciar andare con, profondae un cuore pieno di ricordi meravigliosi».sul futuro dellaWomenLA SPERANZA –ha poi proseguito indicando il suo auspicio per il futuro: «Ora guardo con gioia al futuro del calcio femminile tedesco, a tutte le calciatrici di talento che proseguiranno lungo questo percorso per scrivere la propria storia.