Magnifico riarmo

L'armar che move il sole e l'altre stelle – la mia vignetta per Il Fatto Quotidiano oggi in edicola l'ho scritta in perfetto toscano per festeggiare il fatto che sabato 22 e domenica 23 a Lucca Collezionando ci sarà "Natangelo – un vignettista in mostra", la prima esposizione dedicata al mio lavoro, e a Lucca parteciperò a tanti incontri perciò ho deciso di fare arrabbiare i toscani gente notoriamente calma e accondiscendente e che non verrà a cercarmi con la roncola#meloni #ventotene #benigni #europa #vignetta #fumetto #memeitaliani #umorismo #satira #humor #natangelo