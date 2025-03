Liberoquotidiano.it - "Magari...": Max Verstappen, sfregio alla Ferrari dopo la pole di Hamilton

Diciannove millesimi in meno gli avrebbero permesso laalle spalle delladi, ma comunque Maxpuò dirsi soddisfatto del tempo realizzato nella Sprint Qualyfing della Cina. L'olandese scatterà davanti alle due McLaren di Piastri (3°) e Norris (6°), con bel mezzo Leclerc (4°) e Russell (5°). Ottimi risultati per la, meno per il team di Woking, che resta comunque quello più competitivo in vista della mini gara di sabato (via alle 4 italiane con diretta su Sky Sport) vista la completezza della vettura, adattabile a tutte le condizioni, e a un basso degrado della gomma. Anche Max crede sia dura tenere le vetture papaya dietro, ma almeno si gode il secondo posto: “Sono molto contento della prima fila – ha dichiarato una volta sceso dall'abitacolo, al termine delle qualifiche per la mini-gara di sabato –, è stato molto difficile passare dmescola mediasoft senza avere riferimenti e credo che nelle Prove Libere fossimo piuttosto lontani dai rivali.