Unlimitednews.it - Mafie, Meloni “L’Italia si inchina davanti al sacrificio di chi ha perso la vita”

Leggi su Unlimitednews.it

ROMA (ITALPRESS) – “Oggi è la Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle, un importante momento di riflessione per tutti noi.e le sue Istituzioni sinoaldi chi halaper mano della criminalità organizzata: cittadini onesti, servitori dello Stato,ne innocenti cadute sotto i colpi vigliacchi di un giogo vile e spietato”. Lo scrive sui social la presidente del Consiglio, Giorgia, nella Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle.LE PAROLE DI MATTARELLAIl videomessaggio di Nordio“Una delle frasi più nobili e commoventi del Vangelo di Giovanni è ‘soltanto la verità vi farà liberi’. In questo senso, anche la giustizia è coniugata strettamente alla verità; non può esserci giustizia se non vi è la verità, intesa come ricostruzione fedele dei fatti che hanno portato a tanti lutti nel nostro Paese.