Romadailynews.it - MAFIA – Regimenti: grazie a sacrificio vittime speranza futuro migliore

Leggi su Romadailynews.it

(DIRE) – “Senza ildi tanti magistrati, politici, giornalisti, imprenditori, uomini e donne delle forze dell’ordine e semplici cittadini che non si sono piegati alla violenza e alla prepotenza mafiosa, pagando con la vita, oggi l’Italia non sarebbe la stessa e non avremmo fatto così tanti passi in avanti nella lotta alla criminalità organizzata”.Lo dichiara in una nota l’assessore al Personale, alla Sicurezza urbana, alla Polizia locale, agli Enti locali e all’Università della Regione Lazio, Luisa.“Nella Giornata nazionale della memoria e dell’impegno in ricordo delledelle mafie, rivolgiamo loro un pensiero di gratitudine e di commossa riconoscenza per averci donato, sacrificando la loro vita, ladi une la certezza che lasi può sconfiggere- spiega- Onorare la loro memoria significa anche impegnarsi per attivare tutti gli strumenti che la legislazione mette a disposizione”.